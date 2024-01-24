زعيم المعارضة الإسرائيلية: المنظومة السياسية في تل أبيب سبب كل المشكلات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أعلن أنّ المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة.

وأضاف «لابيد»، أنّ إسرائيل تعيش أشد الأيام قسوة، حيث شهدنا أمس مقتل 21 جنديا في قطاع غزة، وحتى الآن لا نعرف مصير المحتجزين، كما أنّ عدم إجراء تغيير سياسي في إسرائيل في الوقت المناسب هو ما أوقعنا في هذه الكارثة التي نعيشها.