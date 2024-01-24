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زعيم المعارضة الإسرائيلية: المنظومة السياسية في تل أبيب سبب كل المشكلات

كتب:

هانى حسن
12:32 م | الأربعاء 24 يناير 2024
يائير لابيد

يائير لابيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أعلن أنّ المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة.

وأضاف «لابيد»، أنّ إسرائيل تعيش أشد الأيام قسوة، حيث شهدنا أمس مقتل 21 جنديا في قطاع غزة، وحتى الآن لا نعرف مصير المحتجزين، كما أنّ عدم إجراء تغيير سياسي في إسرائيل في الوقت المناسب هو ما أوقعنا في هذه الكارثة التي نعيشها.

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