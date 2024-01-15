المعارضة الإسرائيلية تطلب حل حكومة نتنياهو.. بعد فشل على مدار 101 يوم

بعد مرور 101 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فإن المجتمع السياسي الإسرائيلي يشهد انقسامات واسعة بين حكومة الوحدة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد.

انهيار اقتصادي في إسرائيل

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن زعيم المعارضة يائير لابيد، أعلن أن نتنياهو غير مؤهل لإدارة الدولة وحكومته غير مؤهلة لإدارة الحرب، متابعا: «حكومته ورطتنا في محاكمة أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي وتدفعنا نحو انهيار اقتصادي، و يجب حل حكومة نتنياهو الآن».

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في وقت يشهد أعداد الشهداء الإسرائيلين تزايدا كبير في الأعداد، والذي يزيد عن 24 ألف حتى الآن فيما يشهد عدد القتلى في الجيش الإسرائيلي حتى الآن ارتفاعا عن 520 جنديا، وسط نظر محكمة العدل الدولية منذ يوم الخميس الماضي دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة تتهم تل أبيب بتنفيذ عمليات إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.