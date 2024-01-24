حفل عيد الشرطة يبرز خبر «الوطن» عن قضاء «الداخلية» على أخطر بؤر المخدرات

أبرز الفيلم التسجيلي لجهود رجال الشرطة في القضاء على أخطر البؤر الإجرامية، خلال حفل عيد الشرطة 72 والمقام في مقر أكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، خبرا لموقع «الوطن» حول نجاح رجال الشرطة في القضاء على أخطر بؤرة مخدرات بـ«السحر والجمال».

الخبر المنشور عبر موقع «الوطن»:

https://www.elwatannews.com/news/details/5240422#google_vignette