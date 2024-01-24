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الرئيس السيسي يقبل رأس الفنانة سميحة أيوب باحتفالية عيد الشرطة

كتب:

هانى حسن
12:05 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنانة سميحة أيوب

الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنانة سميحة أيوب

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفنانة الكبيرة سميحة أيوب، خلال مشاركتها في فيلم تسجيلي عن بطولات الشرطة، إذ صافح رئيس الجمهورية الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وقبّل رأسها.

وقالت الفنانة سميحة أيوب، إنّها كانت تحلم بـ مقابلة الرئيس السيسي؛ ليرد عليها: «وأنا تسمحي لي أسلم عليكي».

وفي حديثها مع الرئيس السيسي، قالت سميحة أيوب: «شكرًا يا ريس يا عزيز مصر.. كلنا بنحبك، شعبك بيحبك يا ريس، شكرا على الأمن والأمان اللي إحنا عايشين فيه، والشعب كله حاسس بكل الإنجازات».

 

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