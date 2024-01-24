موعد حكم «العدل الدولية» ضد إسرائيل.. جيش الاحتلال في وضع حرج

بعد أن أعلنت دولة جنوب إفريقيا دعوة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في الشعب الفلسطيني بغزة، أعلن السفير الفلسطيني لدى بودابست فادي الحسيني، اليوم الأربعاء، عن موعد صدور حكم المحكمة، إذ سيصدر في غضون 7 أيام ويرفع بعدها إلى مجلس الأمن.

ووفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، قال السفير الفلسطيني لدى بودابست ردًا على سؤال طرح عليه حول موعد صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن الدعوة التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، «ستصدر المحكمة الحكم قريبا في غضون أسبوع»، داعيًا أن يكون الحكم في صالح الشعب الفلسطيني.

حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وأضاف «الحسيني» أنَّه عقب صدور الحكم من المقرر إرساله إلى مجلس الأمن الدولي، مرجحا أن الولايات المتحدة الاتحادية لديها الحق في النقض ضد تنفيذ قرار المحكمة.

وأعرب مسؤولون في وزارة العدل المملوكة لدولة الاحتلال، عن مخاوفهم بشأن الاحتمالات المتوقعة من حكم محكمة العدل الدولية بصدور أمر قضائي صد إسرائيل، ووفقا لما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن هناك تخوف كبير بشأن حكم المحكمة المنتظر صدوره وتحديدا وأنه سيشمل تنفيذ تحقيق مستقل.

ويذكر أن محكمة العدل الدولية، قد عقدت الأسبوع الماضي، في لاهاي، خلال يومي الخميس والجمعة جلستي استماع علنيتين لإعادة النظر في دعوى جنوب إفريقيا التي رفعتها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشهر الماضي.

اتهامات جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية

واتهمت دولة جنوب إفريقيا دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، المتفق عليها عام 1948 إثر حرق اليهود في الحرب العالمية الثانية.

ولجأت جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بهدف أن تفرض المحكمة قرار او اجراء موقت سريع، إذ أن قرارتها قضائية عاجلة تطبق في الحال، فيما تنظر في جوهر القضية، وهذا الأمر قد يستغرق عدة سنوات، كما أن جنوب أفريقيا لديها الصلاحية بملاحقة إسرائيل، إذ أن البلدين وقعا اتفاقية لمنع الإبادة الجماعية.