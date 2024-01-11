مخاوف إسرائيلية من صدور حكم لصالح جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية

في الوقت الذي تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية لإدعاء قدمته دولة جنوب أفريقيا، خرج مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، يتحدثون عن مخاوفهم بشأن التوقعات المرتبطة بصدور أمر قضائي من محكمة العدل الدولية ضدهم.

توقعات إسرائيل بشأن حكم الجنائية الدولية

وبحسب ما ذكرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، لم يذكر أسماءهم، أن هناك تخوف واضح بشأن ما تصدره هيئة المحكمة الدولية فيما يتعلق بالأمر القضائي المتوقع صدوره خاصة وأنه سيشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا والتي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.

ولم يستبعد المسؤولون وجود فرصة حقيقية لموافقة المحكمة الدولية على مطالب جنوب أفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل إلا أنهم استبعدوا في الوقت ذاته أن تدعو محكمة العدل الدولية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما رجح عدد من المسؤولين الإسرائيلين أن تأمر المحكمة إسرائيل بالسماح وصول ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أو للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة.

تفاصيل جلسات الاستماع

وبحسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، تجري محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب أفريقيا وإسرائيل، اليوم الخميس وغدًا الجمعة، وذلك في لاهاي حيث التطرق إلى ما يتعلق بدعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية، في 29 ديسمبر الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، قبل ساعات وجيزة، أعلنت أنه تم تقديم طلب بعد إذن رئيس الجهورية، والذي يطلب تسجيل تونس على قائمة الدول المتولية تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، بفيما يتعلق بالانتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة.