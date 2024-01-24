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«الصحة الفلسطينية»: 25 ألفا و700 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
01:07 م | الأربعاء 24 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25 ألفًا و700 شهد و63 ألفًا و740 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل.

الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في غزة

وأضافت الوزارة أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 210 شهداء و386 جريحًا خلال 24 ساعة.  

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بقلم هانى حسن