«مقاومة الاستيطان»: 120 اعتداء لعصابات المستعمرين على الفلسطينيين في يناير

أعلن رئيس هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية، مؤيد شعبان، ارتفاع وتيرة اعتداءات المستعمرين اليهود على أبناء الشعب الفسطيني خلال الأسبوع الأخير، في ظل تطمينات سياسية من جانب حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وتوفير الحماية والحصانة لهم أمام أي محاكمات وشيكة أو عقوبات قد تفرض عليهم، وذلك بعد انخفاض قياسي في السابق، نتيجة دعوات دولية منددة بـ«إرهاب» عصابات المستعمرين.

أكثر من 120 اعتداءً على الفلسطينيين منذ بداية يناير

وأشار رئيس هيئة «مقاومة الجدار والاستيطان»، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، إلى أن عصابات المستعمرين نفذت أكثر من 120 اعتداءً على الفلسطينيين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينين، فيما سجلت أكثر من 35 حالة اعتداء، نفذها مستعمرون يرتدون ملابس جيش الاحتلال، و23 اعتداءً جرى تنفيذها برعاية الجيش ومراقبته وحمايته، ما يؤكد توفير جيش الاحتلال الحماية لجرائم المستعمرين، مما يندرج في إطار «إرهاب رسمي لدولة الاحتلال».

وأكد «شعبان» أن الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة تشهد مرحلة خطيرة، نظراً للتعليمات الموجهة للمستعمرين، والتي تحثهم على تنفيذ الاعتداءات، من مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، وخاصةً من قبل حكومة الحرب، برئاسة بنيامين نتنياهو.

ولفت إلى أن «مجلس السمتعمرات» يفرض غرامات باهظة بحق المواطنين الفلسطينيين في «الأغوار»، للتضييق عليهم، ودفعهم إلى الرحيل، إذ وصلت الغرامات إلى 240 ألف «شيكل»، بحق ثلاثة مواطنين، عقوبة لهم على رعي الأغنام في أراضيهم.