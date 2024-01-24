رجل أعمال إسرائيلي يكشف هروب المستثمرين من دولة الاحتلال: الوضع أسوأ مما نتوقع

كشف رجل الأعمال الإسرائيلي عزرا جاردنر مؤسس ومدير الصندوق الأمريكي عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ضربت دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة.

المستثمرون الأجانب غادروا إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر

ونقلت «روسيا اليوم» تفاصيل جلسة نقاش عقدته لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي حول خسارة الاستثمار الأجنبي في الأراضي المحتلة لافتًا إلى أنَّ المستثمرين الأجانب غادروا إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ولا يردون على الاتصالات وأن الوضع أصبح أسواء بكثير مما توقع.

وبحسب تعبيره، فإن الشركات تحرق المزيد من الأموال كل يوم، مشيرًا إلى أنَّه في غضون 6 إلى 12 شهرًا سيتمّ تدمير دورة كاملة من الابتكار في الأعمال.

الوضع أسوأ بكثير مما نتوقع

ووصف رجل الأعمال الوضع في الأراضي المحتلة بأنه أسواء مما يتوقعون بكثير، مشيرًا إلى أنّهم أحد أكبر الصناديق الموجودة في الولايات المتحدة ويستثمرون في الأراضي المحتلة، منذ 13 عامًا، مضيفًا «لسوء الحظ، الوضع أسوأ بكثير مما نتوقع، هناك مشكلة خطيرة جدا في الاستثمار الأجنبي في دولة إسرائيل، وما يحدث هنا هو انهيار بطيء».

وتوقع أنَّ يكون هناك انهيار في تحصيل الضرائب مضيفًا: «إذا افترضنا أن الحرب ستنتهي غدا بأفضل طريقة سيستغرق الأمر من 3 إلى 6 أشهر لجلب مستثمرين إلى الأراضي المحتلة ومن 3 إلى 6 أشهر أخرى حتى يقوموا بإجراء أبحاثهم، فهذا يعني أن هذا العام قد ضاع والوضع هناك قاتم للغاية».