مراسلة «القاهرة الإخبارية» بالقدس: صدمة في إسرائيل بعد مقتل 24 عسكريا في غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، إن مقتل 24 عسكرياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أمس الثلاثاء، أحدث دوياً كبيراً وصدمة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على كل المستويات، حيث وصفت المصادر العسكرية والسياسية الأمر بأنه «كان صباحاً موجعاً للشارع الإسرائيلي».

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال رسالة على الهواء، أن الكنيست الإسرائيلي يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه وكان لكل عضو كلمة، موضحة أن زعيم المعارضة، يائيير لابيد، قال في كلمته أمام الكنيست، إنه طوال سنوات عمره الـ60، لم يشعر بهذا الحزن، إلا بعد سماع خبر مقتل هؤلاء العسكريين.

وتابعت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت تصريحات العديد من القادة العسكريين حول مقتل 24 ضابطاً وجندياً في جيش الاحتلال في معارك غزة، أمس الثلاثاء، وهو الأمر الذي علق عليه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقوله: «علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا».