وكيل الأزهر: معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، بمرافقة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.

جناح الأزهر أيقونة معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور «الضويني»، إن الأزهر يحرص دائما على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نافذة مصر الثقافية على العالم، حيث يعد جناح الأزهر أيقونة المعرض كل عام، يتميز بتصميماته الجذابة، وإصداراته العلمية المٌميزة، وأركانه المٌتعددة، ويفسح الأزهر من خلاله المجال للشباب والمُثقفين وأصحاب الفكر لتبادل الحوار حول أبرز القضايا الفقهية والدينية والفكرية التي تشغلهم، كما يقدم الأزهر من خلاله عرض لأبرز جهوده الداخلية والخارجية، وتقديم جهود قطاعاته المختلفة للجمهور.

ويستقبل جناح الأزهر زواره بدءا من صباح غد الخميس، لمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير لعام 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربي، والطفل والأنشطة الفنية.