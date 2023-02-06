20 كتابا تتصدر مبيعات جناح الأزهر في معرض الكتاب.. منها بأقلام الشعراوي

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره من الجمهور والباحثين وطلاب العلم، على مدار أيام المعرض، مئات المصنفات في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتفسير والحديث واللغة العربية، بأقلام عدد من كبار علماء الأزهر والعالم الإسلامي، من إصدارات العديد من الهيئات في الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث الإسلامي، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للترجمة، والرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

وتصدر 20 كتابًا مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب، بأقلام عدد من كبار العلماء، كالشعراوي والغزالي والرازي والجويني والخراشي ويحيى هاشم حسن فرغل وأبوشهبة وغيرهم، وجاءت كالتالي:

- هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- كتاب تأسيس التقديس، في مجلد كبير، للإمام فخر الدين الرازي، ويتناول تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات.

- الأدلة المادية على وجود الله، لفضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، ويحتوي الكتاب على ستة فصول، هي: أسباب الوجود، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الدليل الغيبي، وفي الأرض آيات للموقنين، الأدلة المادية من القرآن، وفي كل شيء دليل.

- كتاب مداخل إلى العقيدة الإسلامية، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويتناول المعرفة في القرآن الكريم، مصدر المعرفة والهداية، موارد المعرفة، العقل وأنواعه، النظر عند المتكلمين، المدخل الفطري والعقلي للإيمان بالله.

- هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني، بقلم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

- موقف السعد التفتازاني من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، بقلم د. محمد عبد العزيز مشعل، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

- الأنوارُ القُدْسِيَّة في الفوائدِ الخَرْشِيَّة لحَلِّ ألفاظِ العقيدةِ السَّنُوسِيَّة، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الخراشي المالكي شيخ الجامع الأزهر.

- في رحاب السنة- الكتب الصحاح الستة، بقلم الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو شهبة، من كبار علماء الأزهر الشريف.

- عقيدتنا، بقلم الأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

- في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل.

- تاريخ الأنبياء (تحقيق وتوثيق)، بقلم د. محمود عبده نور الدين، أستاذ التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية – جامعة الأزهر.

- طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام، بقلم د. محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

- منهج التفكير العلمي عند الإمام الغزالي (الإشكاليات – القواعد – المقاصد)، بقلم د. أحمد إسماعيل أبو شنب، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر – طنطا.

- تعارض أدلة التشريع وطرق التخلص منه، بقلم أ.د. حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

- منطق الجهة بين المنطق القديم والحديث، بقلم د. غادة عبد الجليل أحمد الغنيمي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

- شبهات حول صحيح الإمام البخاري والرد عليها، بقلم د. أحمد رزق درويش.

- شبهات ول ديورانت حول الإسلام في كتابه (قصة الحضارة)، بقلم الدكتور محمد محمد العاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

- في مواجهة خطاب التشدد، بقلم الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس جامعة الأزهر سابقا.

- نشأة الأراء والمذاهب والفرق الكلامية، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل.

- ملخص السيرة النبوية، بقلم الشيخ محمد هارون، من كبار علماء الأزهر الشريف.

يُذكر أن 3 إصدارات من مؤلفات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، تصدرت مبيعات جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي: من دفاتري القديمة، مقومات الإسلام، نظرات في فكر الإمام الأشعري.