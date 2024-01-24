مسابقة فنية في الأشغال اليدوية بمركز شباب مسارة بأسيوط

نفذ مركز شباب قرية مسارة التابع لإدارة شباب ديروط في محافظة أسيوط، مسابقة فنية في الأشغال اليدوية، ضمن خطة النشاط الفني للمركز لشهر يناير، بمشاركة 18 عضوا من أعضاء المركز.

تنمية الوعي الفني

قال أحمد السويفي، مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، إن المسابقة تهدف إلى تعزيز روح المنافسة وتنمية الوعي الفني، وإطلاق المهارات الإبداعية لدى الأعضاء واكتشاف المواهب المتميزة منهم، حيث تعتبر مراكز الشباب مكانًا مهمًا لتنظيم المسابقات المختلفة التي تهدف إلى تشجيع المشاركين على التعبير الفني والابتكار، من خلال مختلف الاشغال اليدويه مثل التريكو والكروشيه والتطريز اليدوي وصناعة الاكسسورات ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الشمول المالي وريادة الأعمال

أضاف مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، أنه جرى أيضا تنظيم فعاليات برنامج «الشمول المالي وريادة الأعمال»، داخل مركز عرب المدابغ وعلوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة لتمكين الشباب»، ومنظمة العمل الدولية، لعدد 25 مستفيد، ويهدف البرنامج الى تدريب الشباب على كيفية إعداد موازنة، أساليب وطرق الإدخار، أساليب اختيار التمويل المناسب لتحقيق الهدف، وتنمية قدراتهم المالية في مجال ريادة الأعمال وتوليد الأفكار والحصول على أفكار ومشروعات للدخول بها للمرحلة الأخيرة.