تحرير 31 محضرا في حملة مكبرة على أسواق مركز ديروط

شنت رئاسة مركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة علي الأسواق لضبط الأسعار، بالتنسيق مع الإدارات المختلفة والتي أسفرت عن تحرير 31 محضرا متنوع للمخالفين.

أسواق مدينة ديروط

وقال محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط، إنه بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تم شن حملة مكبرة علي الأسواق، واستهدفت الحملة شوارع المدينة وهى شارع الجيش وشارع الجمهورية وقناطر ديروط وشارع بورسعيد وميدان المحطة ش الجلاء بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة ديروط وإدارة تموين ديروط والطب البيطرى والصحه العامة ومراقبة الأغذية والرخص والإشغالات والنظافة والبيئة.

محاضر متنوعة

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديروط في محافظة أسيوط، أن الحملة المكبرة أسفرت عن تحرير 31 محضرا متنوعا، تنوعت بين ضبط الأسعار، و10 محاضر إشغال طريق، و10 محاضر عدم نظافة، و3 محاضر في مجال البيئة، و3 محاضر لمحلات تدار بدون ترخيص، و5 محاضر إعلانات بدون ترخيص، وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.