أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطي، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط بعد التعديل، التي قسمت المحافظة إلى عدة مجموعات، بحيث يتم تخفيف الأحمال خلال فترات النهار فقط، بدلا من ساعات الليل التي كانت تتم سابقا.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط

وقسمت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط بعد التعديل، إلى مجموعات، حيث تم تقسيم المحافظة إلى 11 مجموعة، وكل مجموعة تضم مناطق ومراكز ومواعيد مختلفة، ويتم قطع الكهرباء بتلك المجموعات خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرا، حتى الخامسة مساء، وتنوعت مدة تخفيف الأجمال بتلك المجموعات، فمنها يتم قطع الكهرباء لساعة واحدة وأخرى لمدة ساعتين متواصلتان.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

جاءت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة أسيوط بعد التعديل، إلى مجموعات أرقام 10 و11، يتم قطع الكهرباء من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة مساءا، ومجموعات أرقام 7 و8 و9، يتم فصل التيار الكهربائي من الساعة الثانية حتي الساعة الرابعة مساءا، ومجموعات أرقام 1و3 و6، يتم فصل الكهرباء الساعة الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساءا، ومجموعات أرقام 2 و4 و5، يتم قطع الكهرباء عنها من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء.