يبحث عدد كبير من التلاميذ وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة أسيوط، خاصة بعد إعلان النتيجة رسميا في مختلف المدارس، وكذلك إعلان أسماء العشرة الأوائل.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول

وأتاحت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة أسيوط، من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط من هنا.

كما أتاحت المدارس بقرى ومراكز محافظة أسيوط الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال الكشوف المعلنة بالمدارس، دون دفع أي رسوم، وكذلك أتاحت بعض المدارس النتيجة وأسماء العشرة الأوائل على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

انتهاء امتحانات الصف الثالث الاعدادي

وفي نفس السياق، انتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بمختلف مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي العلوم والتربية الرياضية.