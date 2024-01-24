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وزيرة خارجية سلوفينيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري

كتب:

يارا أشرف
09:24 م | الأربعاء 24 يناير 2024
وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون

وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون

طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فاجون، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرة إلى أن موقف دولتها واضح أمام مجلس الأمن.

أكدت «فاجون»، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، وجوب حماية المدنيين في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أضافت أن الوضع في قطاع غزة سيئ للغاية، وهناك انتشار كبير في الأمراض ونقص حاد بالمياه، ويجب العمل على خطة محكمة من أجل حل الدولتين لضمان التعايش السلمي في دولة فلسطينية.

وأعربت عن رفضها القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مشيدة بالدور المصري في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإنقاذ حياة المدنيين.

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بقلم يارا أشرف