«الاسكوا» تمنح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، حصول عدد من المستشفيات على الاعتماد المبدئي، وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا).

أشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، إلى أن اللجنة وافقت أيضا على منح الاعتماد المبدئي لمركز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي بالقاهرة.

وهنأ رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد.

وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

أوضح أحمد طه، أن إعداد هذه المعايير جرى من خلال مراحل علمية دقيقة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على أيدي خبراء اللجان الفنية والإدارة العامة لتطوير المعايير بالهيئة حتى حصول جميع الإصدارات على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua (الاسكوا)، فضلا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين.

أكد أن جميع المنشآت الصحية التي تحصل على الاعتماد تخضع لزيارات رقابية مستمرة ضمانا للتأكد من استمرار التزامها بتطبيق معايير الجودة التي أهلتها للحصول على هذا الاعتماد.

جدير بالذكر أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناء على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليا على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من التوافق مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا (الاسكوا).

وهو أساس عمل مراجعي الهيئة الذين تخضع عملية اختيارهم ونظام إدارتهم إلى قواعد صارمة ضمانا للنزاهة والحيادية وعدم تضارب المصالح إلى جانب البناء المستمر لقدراتهم في مجالات التقييم والمراجعة