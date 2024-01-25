محافظ القاهرة يهنئ مدير الأمن بعيد الشرطة: نثمن تضحياتكم

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية أمن القاهرة، والتقى خلالها باللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.

جهود رجال الشرطة وتضحياتهم

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة الفساد واستئصاله، مشيدًا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية، والتصدي بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن.

تضحيات الشرطة المصرية

وأثنى على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات، وأرواح الشهداء الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء في سبيل رفعة وطننا الغالي.

وثمن المحافظ خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها مديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إعادة الانضباط لشوارع العاصمة وفرض هيبة القانون من أجل رفع جودة الحياة المقدمة إلى المواطنين.