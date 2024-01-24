أعلن البنك المركزي المصري منذ أيام، موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وكذلك موعد العودة للعمل مرة أخرى، إذ أن الإجازة تكون غدا الخميس لتنضم بذلك إلى الإجازة الأسبوعية.

موعد إجازة البنوك يوم 25 يناير

وأشار البنك المركزي المصري إلى أن العمل يستأنف صباح الأحد المقبل 28 يناير؛ لذا نرصد في السطور التالية، خدمات مصرفية متاحة خلال موعد إجازة البنوك في 25 يناير:

خدمات متاحة خلال إجازة البنوك

- يمكن العمل على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM.

- إمكانية استعمال المحفظة الذكية للتحويل أو دفع الفواتير المنزلية.

- التحويل النقدي من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM أو التطبيق الرسمي للبنوك أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

- تتيح بعض البنوك إمكانية شراء أو كسر شهادات أو ودائع من الإنترنت البنكي أو التطبيق الخاص بالبنك.

- استخدام التطبيقات الرسمية الخاصة بكل بنك في المعاملات المالية.

- يمكن الاطلاع أو مراجعة رصيد الحساب من التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي.