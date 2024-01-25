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القبض على 3 تجار عملة في حملة أمنية بـ3 محافظات 

كتب:

محمد بركات
12:36 م | الخميس 25 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة وبحوزته عملات محلية وأجنبية، كما جرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبحوزته عملات أجنبية.

وجرى ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، وبحوزته عملات أجنبية.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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