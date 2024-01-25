«الرقابة المالية»: كتيبات تعليمية لنشر الثقافة المالية بلغة بسيطة في معرض الكتاب

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ مشاركة الهيئة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثانية على التوالي، تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورًا أساسيًا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنّ نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين عناصر أساسية لتحقيق مستهدفات الشمول المالي وجميع هذه العناصر ضمن أولويات الهيئة.

وتابع الدكتور محمد فريد، أنّ الهيئة ستنظم عدد من الندوات التي تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها، إضافة إلى توفير كتيبات تعليمية وتعريفية بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة تساعد على نشر الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال فعاليات افتتاح الدورة 55 للمعرض والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».