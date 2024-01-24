رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح البورصة المصرية خلال افتتاح معرض الكتاب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافق 24 يناير 2024، جناح البورصة المصرية خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير 2024.

وكان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ولفيف من قيادات البورصة.

مستهدفات البورصة من المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض

واستعرض الشيخ أمام، دولة رئيس الوزراء، مستهدفات البورصة من المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض، وكذلك أحدث المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة المصرية بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهي كتيبات وسلاسل مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة عند إعدادها تلك المواد التعليمية والتثقيفية أن تناسب كل الفئات من جمهور المعرض وخاصة الشباب.

تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات

وتنظم البورصة المصرية عددا من المحاضرات والفعاليات لرواد جناحها خلال أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات الوساطة والشركات المقيدة بهدف زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى رواد المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية ومبادئ الاستثمار في البورصة، ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة لنشر الثقافة المالية تنفيذا لاستراتيجية البورصة المصرية للتطوير.