أسعار البيض اليوم الجمعة 26-1-2024.. «الكرتونة بكام النهارده؟»

استقرار كبير شهده أسعار البيض اليوم الجمعة 26-1-2024، بالمزارع والأسواق، مع استمرار العمل ضمن مبادرة الحكومة الخاصة بتخفيض أسعار السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة في منافذ الحكومة المتواجدة في المناطق المختلفة، حسبما أعلنت بيانات مجلس الوزراء والبورصة العامة للدواجن.

سجلت أسعار طبق البيض الأبيض اليوم الجمعة، وفقا لمبادرة خفض الأسعار 115 جنيها في المزرعة، بينما تختلف الأسعار قليلًا عندما تصل إلى المستهلك، نظرا لمصروفات النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة.

أسعار البيض الأبيض اليوم للمستهلك

يُباع طبق البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بسعر يتراوح بين 134 و135 جنيها، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طبق اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية، 136 لـ138 جنيها للطبق الواحد، في حين يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 142 و150 جنيها، بحسب المنطقة التي يُباع فيها طبق البيض الأحمر.

سعر البيض البلدي اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، بين 129 لـ 130، في حين يٌباع سعر البيض البلدي اليوم بـ140 و155 جنيها للطبق.

تختلف الأسعار ما بين بورصة البيض والدواجن عن التي تصل إلى المُستهلك، حيث ترتفع بالأسواق للمُستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و15 جنيها للطبق، في حين تأتي التغيرات للبيع بالتجزئة والقطاعي عبر الحلقات الوسيطة ما بين المُنتج والتاجر، بالإضافة لهامش الربح.