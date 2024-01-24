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عدد ساعات الصوم في الأيام البيض من رجب 2024.. تبدأ غدا

كتب:

رؤى ممدوح
02:32 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الصوم- تعبيرية

الصوم- تعبيرية

يحل غدًا الخميس الموافق 25 يناير 2024، أول أيام صيام الأيام البيض، والذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، وينتهي يوم السبت المقبل.

وتختلف عدد ساعات الصوم في أيام الصيف عن الشتاء، حيث تزيد في الصيف وتنقص في الشتاء.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن عدد ساعات الصوم في الأيام البيض ستكون 12 ساعة على مدار الثلاث أيام، الموافق 13 و14 و15 رجب 1445، إذ يرفع آذان الفجر في تمام الخامسة و19 دقيقة صباحاً، ليمسك الناس عن الطعام والشراب، فيما يرفع آذان المغرب في تمام الخامسة و26 دقيقة مساءً، ليصوم جموع المسلمين في الأيام البيض بما يعادل نصف يوم.

 فضل صيام الأيام البيض

ورّغب النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بصيام الأيام البيض، وهي يوم 13 - 14 - 15 من كل شهر هجري، والتي توافق في شهر رجب أيام: الخميس، والجمعة، والسبت، فمن واظب على صيام هذه الأيام، كانت له كصيام الدهر؛ فعن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رَسَولُ الله ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ «هُنَّ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ». 

 

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