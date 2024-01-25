مدير أمن الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يحتفلان بعيد الشرطة الـ72

احتفل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، رفقة اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية بنادي ضباط الشرطة بالزقازيق، بعيد الشرطة الـ 72، وذلك بعرض فيلم تسجيلي عن جهود مديرية أمن الشرقية.

وزار رئيس الجامعة مقر إدارة قوات الأمن بالزقازيق، اليوم الخميس، لتقديم التهنئة لمدير الأمن وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية؛ بمناسبة عيد الشرطة، بحضور لفيف من قيادات محافظة الشرقية على رأسهم المحافظ.

وضع إكليل زهور على النصب التذكاري

وتضمنت الاحتفالات قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار بعزف الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد»، والأغاني الوطنية لتعزز روح الولاء والانتماء لوطننا الغالي مصر، ثُم وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشُهداء بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، ثُم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وخلال كلمته بقاعة كبار الزوار بنادي ضباط الشرطة، أعرب اللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مٌوجهاً شكره لرئيس الجامعة والوفد المرافق له على هذه التهنئة الرقيقة.

وأعرب مدير الأمن عن امتنانه لزيارة وفد الجامعة بقيادة الدكتور خالد الدرندلي، مشيراً إلى أن ذكرى عيد الشرطة منذ عام 1952 تعد عيداً للشعب المصري، وتعبيراً عن الإرادة والتضحية من أجل رفعة وتقدم وطننا العزيز، مشيراً إلى جهود مديرية أمن الشرقية، متمنياً لمصر التقدم والرقي والازدهار.

الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72

وأعرب د.خالد الدرندلي، عن فخره واعتزازه بالاحتفاء بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، مقدماً خالص التهاني القلبية لجميع قيادات الشرطة المصرية، ومنتسبي وزارة الداخلية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة التي تعد تاجاً على رؤوس كافة أطياف المجتمع المصري.

أمن وتعليم..عطاء في خدمة المجتمع

وفي ختام الاحتفال تم تبادل الدروع بين رئيس جامعة الزقازيق واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تقديراً للعطاء وحفظ الأمن بالمحافظة، وتعبيراً عن أهمية دور الجامعة في العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والعلم.