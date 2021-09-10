مدير أمن الشرقية ينتقل إلى موقع حادث قطار الزقازيق

انتقل اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إلى مكان واقعة خروج 3 عربات من قطار عن القضبان بالقرب من مدينة الزقازيق، منذ قليل، لمتابعة الحادث وتداعياته.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن هناك 3 أشخاص أصيبوا في حادث خروج قطار «الإسماعيلية – الإسكندرية»، عن القضبان قبل دخوله محطة قطارات الزقازيق.

وأضاف المصدر أن المصابين تم نقلهم لمستشفى الزقازيق العام لتلقي العلاج بواسطة سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، مشيرًا إلى أنه جارِ فحص باقي الركاب والتأكد من سلامتهم.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لقسم شرطة السكك الحديدية بخروج القطار رقم 570 القادم من محطة الإسماعيلية عن مساره بمدينة الزقازيق.