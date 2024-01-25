وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على توجيهه بتنمية الوعي وبناء الإنسان

انطلقت احتفالية معرض الكتاب بإصدار 200 عدد من سلسلة «رؤية» بالقاعة الرئيسية بالمعرض، ويدير اللقاء الدكتور حسن مدني، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب.

وقال وزير الأوقاف في كلمته، أوجه التهنئة لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، على النجاح المبهر في تنظيم معرض الكتاب، والبدايات تبشر بأنه سيكون معرضا مبهرا، ومن لا يزور معرض الكتاب يفوته الكثير، ونوجه القائمين على الرحلات بتنظيم رحلات للمعرض، ونحرص على توجيه أبناء الأزهر.

وتابع وزير الأوقاف: ونشكر الرئيس السيسي على توجيهه ببناء الوعي، وبناء الإنسان المصري، التي كانت من نتيجتها إصدار سلسلة رؤية بالتعاون مع وزارة الثقافة، التي تجاوزت 200 إصدار في 5 سنوات، بدأت باللغة العربية وترجمت إلى عدة لغات، وصارت كتبنا تغزو إلى المؤسسات والجامعات الكبرى.

وأكد أن العلاقة بين وزارتي الأوقاف والثقافة علاقة وطنية وتستحق الاحترام، خاصة أن الوزارتين تعملان في اتجاه تنمية الوعي.

نؤمن بأن مصالح الأوطان من صميم مطالب الأديان

وأكمل في كلمته: استطعنا أن نعمل معا، ونقدم نموذجا للتعاون من خلال سلسلة «رؤية»، مؤكدا أن من يتوهمون أن صراعا بين الدين والدولة، لا يفهمون طبيعة العلاقة بينهما، ونؤمن بأن مصالح الأوطان من صميم مطالب الأديان، وخصصنا خطبة الجمعة حول هذا الموضوع، الذي يدعو للدفاع عن الوطن، وهو مسؤولية مشتركة، ونقدم لشرطتنا التي تحتفل هذه الأيام بعيدها الـ72، التهنئة والشكر.

وأكد أن الثقافة للأمم المتحضرة كالماء والهواء، ولا يمكن ينجح موظف في مؤسسته من دون التثقيف والإلمام بباقي المجالات الأخرى، ولا يمكن أن نعالج القضايا التي تشغلنا من دون الاطلاع على ما يحدث حولنا في العالم.

سلسلة رؤية موجهة لكل أطياف البشر مسلمين وغير مسلمين

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، عن ظروف إطلاق سلسلة رؤية، من خلال وزارة الأوقاف بالتعاون مع هيئة الكتاب، إن السلسلة موجهة لكل أطياف البشر مسلمين وغير مسلمين، وتتطرق إلى مختلف جوانب الحياة، وأن يكون الكتاب بسيطا في حمله وقيما في مضمونه، مؤكدا أنها تجربة أولى ورائدة.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجهتين، وإلى استمرار العمل في السلسلة، لتعد السلسلة أهم مظاهر تطور الخطاب الديني، وشرف لمعرض الكتاب أن يدشن ويحتفي بسلسلة رؤية لنكون شركاء مع وزارة الأوقاف.

واختتم اللقاء بتكريم وزير الأوقاف، لمجموعة من الكتاب المشاركين في كتابة وإصدارات سلسلة «رؤية».