رئيس هيئة الكتاب: سلسلة «حكايات النصر» من أبرز الإصدارات هذا العام.. فيديو

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض الكتاب 2024، يشهد مشاركة نحو 1200 دار نشر هذا العام، لافتا إلى أن أبرز الكتب الحديثة التنويرية، سلسلة «حكايات النصر»، التي توثق كل أحداث وبطولات نصر حرب أكتوبر 1973.

وأوضح أحمد بهي الدين، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سلسلة أدباء القرن الـ20 تشهد إصدارات للكاتب أحمد لطفي السيد، بالإضافة إلى مجموعة من السلاسل للأديب طه حسين.

وتابع أحمد بهي الدين: «معرض الكتاب ساحة ثقافية إبداعية فكرية، واختيار سليم حسن شخصية العام في المعرض، علامة على تميز الرواية في مجال الحضارة وعلم المصريات».

وأشار رئيس الهيئة المصرية للكتاب، إلى أنه سيكون هناك لقاءات مع كتاب من فنزويلا وألبانيا وإسبانيا ودول أوروبية مختلفة، منوها بأنه سيجري تكريم عدد من الكتاب العرب والمصريين الثقال خلال فعاليات المعرض.

وبشأن منع بعض الإصدارات من العرض في معرض الكتاب، علق قائلا: «مصر تتميز بأنها ساحة لحرية الفكر والإبداع، ولكن إذا كان هناك ما يخل بأي ثوابت وطنية، لا يتم عرضه، والدورات السابقة أثبتت أهمية معرض القاهرة للكتاب».