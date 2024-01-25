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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات

كتب:

منتصر سليمان
05:46 م | الخميس 25 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات.

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بقلم منتصر سليمان