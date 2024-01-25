الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات كتب: منتصر سليمان 05:46 م | الخميس 25 يناير 2024 قطاع غزة أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على مخيم النصيرات في قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم «النصيرات» «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية تستهدف مخيم النصيرات في غزة استشهاد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي يستهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف غرب مخيم النصيرات وسط غزة مخيم النصيرات قطاع غزة غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان