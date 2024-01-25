في 6 خطوات مضمونة.. طريقة عمل فطائر الشوكولاتة بالطاسة: «زي الجاهزة»

ترغب الكثير من الأمهات في إعداد الحلويات اللذيذة لأولادها دون تكلفة كبيرة، وبالتالي تعد فطائر الشوكولاتة محببة لدى الكبار والصغار، وتتميز بسرعة التحضير.

لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، أفضل طريقة لعمل فطائر الشوكولاتة في الطاسة بخطوات بسيطة وبمكونات متوفرة في المطبخ، وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات منزلية في برنامجها «على أد الإيد»، عبر قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل فطائر الشكولاتة في الطاسة

مكونات فطائر الشكولاتة:

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

كوب من اللبن الحليب السائل دافئ.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار من الزيت النباتي للقلي.

كوب من الشيكولاتة شيبس.

طريقة تحضير فطائر الشكيولاتة بالطاسة

الخطوة الأولى: تبدأ ربة المنزل بتحضير إناء وتضع فيه الدقيق والحليب والسكر والخميرة والملح ومزجهم جيدًا.

الخطوة الثانية: تضع العجينة على سطح ثم ترش بعض من الدقيق وتبدأ في العجن، حتى تحصل على عجينة متماسكة وطرية.

الخطوة الثالثة: تترك ربة المنزل العجينة بقطعة من القماش في مكان دافئ نحو 24 ساعة، ومع مرور الوقت، ستحصل على كمية مضاعفة منها.

الخطوة الرابعة: عند الانتهاء من تخمير العجينة، ثم نتبدأ بتقسيمها إلى كرات صغيرة، مع فردها شكل مستطيل صغير.

الخطوة الخامسة: تضع ربة المنزل الشيكولاتة على العجين مع لفها على شكل أسطوانة، وتبدأ بتقطيعها إلى قطع رفيعة.

الخطوة السادسة: تجهيز طاسة ويوضع بها الزيت النباتي، ثم نقلي شرائح الفطائر، حتى تأخذ اللون الذهبي، وتقديمها ساخنة أو باردة حسب الرغبة.