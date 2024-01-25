تطعيم 220 ألف طفل في الإسماعيلية ضد شلل الأطفال للمرة الثانية

أنهت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال عملها في جميع قرى ومراكز المحافظة، والتي استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات في المرحلة الثانية للتطعيم خلال شهرين.

وانطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال صباح يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام متواصلة، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، واستهدفت تطعيم أكثر من 220 طفل موزعة على 36 ألف طفل أقل من عمر عام و أكثر من 184 ألف طفل من عمر عام حتى 5 أعوام.

مدير صحة الإسماعيلية: 972 فريقا شاركوا في الحملة

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمت 972 فريقا ثابتا ومتحركا، تم توزيعهم على فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، إلى جانب الفرق الطبية المتحركة من شقة لشقة في الشوارع والميادين الرئيسية.

واضاف، أن زيادة عدد الفريق استهدف وصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والتغطية الكاملة للمحافظة، لتعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى المحافظة.

واكد حطب على أن جميع الفرق المشاركة في الحملة تم تدريبهم مسبقًا على أعمال التطعيمات، وجرى تحديد خطوط سيرها؛ بهدف الوصول إلى الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.