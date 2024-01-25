أماكن معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية.. تخفيضات تصل لـ30% بـ5 أماكن

أعلنت الغرفة التجارية في الإسماعيلية اليوم الخميس، عن أماكن معرض أهلا رمضان لعام 2024 في عدد من الأحياء والمراكز والقرى المختلفة، لرفع العبء عن كاهل المواطن بالتزامن مع اقتراب الشهر المبارك.

وقال أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إنه سيتم إقامة معرض أهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية، في أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية.

وتابع: سيتم افتتاح معرض آخر في مركز فايد، ومعرض في مركز التل الكبير، فيما تم مناقشة مقترح إقامة معرض بمنطقة أبوعطوة بقرية نفيشة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

الغرفة التجارية: تخفيضات في معارض أهلا رمضان بالإسماعيلية

وقال أكرم الشافعي، إن معارض أهلا رمضان تتم بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح المعرض في الإسماعيلية 15 فبراير المقبل.

وناشد الشافعي الشركات المنتجة والمصانع الغذائية لتوفير منتجاتها لخدمة الأسرة المصرية بأسعار مخفضة.