جرائم مستمرة للاحتلال الإسرائيلي.. قصف عشرات المنازل والمساجد في رفح

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً، مساء اليوم الخميس، بعنوان «استمرارًا للانتهاكات.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف المنازل والمساجد في مدينة رفح»، يستعرض تطورات العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصةً في مناطق جنوب القطاع، التي تشهد عمليات قصف متواصلة، أسفرت عن تدمير عشرات المباني السكنية والمساجد والمدارس.

عرض التقرير رسالة من أهالي غزة، جاء فيها: «صبراً يا فلذة قلبي.. يا أبطالا تحدوا الموت فهزموه، وتحدوا الحرب فأعجزوها.. صبراً يا أبناء غزة، فإني رغم الركام والانهيار والازدحام لازلت أحملكم داخل فؤادي المحطم.. فصبراً حتى يحين الموعد ويعلن النصر أنكم هزمتم صمت العالم، وجبروت عدو لا يفهم ماذا تعني لكم الأوطان، وكيف لبلدتكم القديمة أن تعود أقوى وأعظم».

ويتعرض القطاع الفلسطيني لحرب إبادة شرسة، لن تقوى فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي سوى على هدم المنازل، وإزهاق أرواح آلاف المدنيين، فحولت شوارعه إلى كومة من الركام، وأجبرت ساكنيه على النزوح إلى مدينة رفح، لتقتلهم خنقاً وجوعاً، ولن تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عند هذا الحد، فأكملت نصب شراكها لهم وقصفتهم غدراً.

محاولة أخرى تؤكد خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشاعة أهدافها وحقيقة استهدافها للمدنيين في القطاع المكلوم أينما رحلوا، وكيفما كانوا، حتى في تلك المناطق الآمنة، ما زال الاحتلال مصمما على اختراق القوانين الإنسانية كافة، والعبث بكل المعتقدات الدينية، وفق ما عرض التقرير.