وزير العدل الفلسطيني: جرائم الحرب في غزة ضد المبادئ الإنسانية

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكب تجاه الشعب الفلسطيني من جرائم حرب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ضد المبادئ الإنسانية ويعد جريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع حاليًا أكبر دليل على أن إسرائيل مستمرة في إبادة المدنيين.

وأكد «الشلالدة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن ما يحدث الآن رسالة إلى قضاة محكمة العدل الدولية، الذين يقومون بإصدار قراراتهم الأولية بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، موضحًا أن ما يحدث في القطاع تطرف يجب أن تعاقب عليه إسرائيل ليست الفكرة فقط أن تتوقف عن إطلاق النار.

واستكمل: «يجب أن يكون هناك تدابير مؤقتة لوقف الإبادة التي تحدث في غزة، كما أن التدابير التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بمثابة أداة قوية للمساهمة قانونيًا في مواجهة تهديدات استمرار الحرب على القطاع».

وتابع: «القانون الذي يحكم العلاقة بين إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال والشعب الفلسطيني ليست التصريحات العنصرية ولا التشريعات، وإنما يحكم العلاقة هي مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات وأحكام محكمة العدل الدولية».