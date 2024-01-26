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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:17 ص | الجمعة 26 يناير 2024
برج العذراء

برج العذراء

يعرف مولود برج العذراء بقدرته على تحمل المسئولية، وحرصه على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته ودائماً ما يسعى لتجنب الأخطاء، ولا يثق في أي شخص بسهولة، ويتمتع بعقلية تجارية مميزة، ومحب للسفر.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر، وجيهان السادات، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الجمعة 26-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج العذراء أن ترتب أولوياتك جيداً، حتى تستطيع إنجاز عملك بسهولة دون أي مشاكل، واطلع على كل ماهو مختلف وجديد في مجالك المهني.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تستمع جيدًا لشريك حياتك ولا تتركه لظنونه طوال الوقت، واعمل على تقوية علاقتك به حتى تتجنب المشاكل والخلافات.

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بقلم صفية النجار