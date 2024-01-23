يتميز مولود برج العذراء بأنه قيادي وناجح في عمله، وعاشق للرياضة، وقادر على تحمل المسؤولية ومحب لتربية الحيوانات، وهو طيب القلب وسريع التسامح، وحنون ومحب للسفر، وقادر على تكوين العلاقات الاجتماعية.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 24-1-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تنصحك الأفلاج يا برج العذراء أن تحافظ على التواصل مع المقربين منك من زملاء العمل وأهل الخبرة، حتى تستفيد منهم، وعليك البحث عن أفكار جديدة ومختلفة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن حاول الابتعاد عن الدخول في أي مشاكل تتسبب في ضغطك النفسي، حتى لا يؤثر على علاقتك بشريك حياتك.