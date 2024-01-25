عادل حمودة: الفصائل الفلسطينية برعت في الحرب النفسية مع إسرائيل.. وإشادات المحتجزين خير دليل

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الفصائل الفلسطينية برعت في الحرب النفسية مع إسرائيل، مشددًا أن إشادات المحتجزين خير دليل، وهذا ما يمنح الفصائل قوة في المفاوضات.

يحيى السنوار برع في الحرب النفسية

وأضاف «حمودة»، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يحيى السنوار برع في الحرب النفسية، وهذا ما ظهر جليا في التعامل مع الأسرى وخروجهم وهم يشيدون بالفصائل ومعاملتها الإنسانية حتى أن إسرائيل تمنعهم من الحديث في وسائل الإعلام».

الحرب النفسية

وتابع الكاتب الصحفي: «ما فعلته حماس في هذا الصدد ذكاء في الحرب النفسية، فأفضل من يشهد هو العدو، حيث شهد المحتجزون المفرج عنهم لصالح الفصائل والمقاومة والمعاملة الطيبة التي جرت لهم، حتى أنهم فضلوهم على أنفسهم في الأكل والدواء والعلاج، وهذا الأمر يعتبر أكبر دعاية للمقاومة».

وذكر، أن الفصائل الفلسطينية برعت في وضع المجتمع الإسرائيلي في حرج شديد جدا عبر مقاطع الفيديو التي ظهرت للأسرى والمحتجزين، حتى أن المجتمع الإسرائيلي أصبح منقسما، واقتحم الأهالي لجنة الأمن في الكنيست وأثاروا درجة من درجات الفوضى، ودُفعت الحكومة بالدرجة التي جعلت رئيسة حزب العمل تطالب بسحب الثقة من الحكومة.