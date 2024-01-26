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مقتل رائد وإصابة جندي في قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة

كتب:

ماريان سعيد
03:32 م | الجمعة 26 يناير 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل ضابط برتبة رائد في لواء غفعاتي الإسرائيلي فيما أصيب جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك جنوبي قطاع غزة. 

مقتل رائد إسرائيلي 36 عاما في معارك جنوب غزة

الرائد القتيل يبلغ من العمر 36 عاما، فيما أن المصاب جندي تابع للواء الهامور بقوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابته نجمت عن  انفجار عبوة ناسفة جنوبي قطاع غزة، وفقا لـ«سكاي نيوز».

مقتل 38 ضابطا وجنديا إسرائيليا في 24 ساعة

جدير بالذكر كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن من قبل إصابة 38 ضابطا وجنديا في القتال المتواصل في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وبالإعلان عن مقتل الرائد، الذي يتبع كتيبة الهندسة 8170 في لواء غفعاتي، يرتفع عدد قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي في معارك غزة إلى 222 قتيلا.

 

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بقلم ماريان سعيد