كلب يهاجم مدربه في جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام برية في غزة

شهدت دولة الاحتلال حادثة غير اعتيادية، حينما هاجم كلب من كلاب جيش الاحتلال جندي إسرائيلي أثناء عملية اقتحام برية في قطاع غزة.

وحدة خاصة بالكلاب في جيش الاحتلال

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» فإن مقاتلو وكلاب وحدة ستينج أثناء مشاركتهم في عملية مهمة في قطاع غزة، للكشف عن عناصر المقاومة والمتفجرات، وقعت مأساة هذا الأسبوع، إذ هاجم كلب جندي بشكل غير مفهوم وأصابه بإصابات خطيرة.

وأُجبر الجندي على قتل الكلب الذي هاجمه رغم أنه يخدم معه في نفس الوحدة ولكنه قتله حتى لا تزيد اصابته، وبرر المتحدث باسم جيش الاحتلال ما فعله الجندي وذكر أن وحدة ستينج تتعامل مع تدريب ورعاية كلابها بكل جدية ومسؤولية وتفاني ولم يوضح الطريقة التي قُتل بها الكلب.

تشارك الوحدة في العدوان على قطاع غزة

وتشارك هذه الوحدة في العدوان على قطاع غزة حيث مقاتلي وحدة ستينج وكلابهم يرافقون القوات أثناء عدوانهم على قطاع غزة، حيث يتم إرسال كلاب الوحدة لإجراء فحص أولي قبل أن تداهم أنفاق أو منشأت، كما تقوم الكلاب برسم خرائط للمنازل وتحديد مواقع الأسلحة والمتفجرات.

وخلال العدوان على قطاع غزة قُتل عدد من كلاب الوحدة وأصيب عدد منهم نتيجة انفجار عبوات ناسفة بالاضافة لخسائر جيش الاحتلال من الجنود والضباط.