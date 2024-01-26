بعد قرارها التاريخي اليوم.. ما هي صلاحيات محكمة العدل الدولية؟

صوّت أغلب قضاة هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا، اليوم الجمعة، لصالح فلسطين باتخاذ إجراءات عاجلة لتغطية معظم مطالب جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر لوقف القتال في غزة.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صلاحيات محكمة العدل الدولية، وفقًا لـ«العربية نت»، والتي جاءت كالتالي:

صلاحيات محكمة العدل الدولية

1- تعد أعلى محكمة دولية في العالمي.

2- قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف.

3- محكمة العدل الدولية لا تملك سلطة تنفيذ قرارتها.

4- نظرا لصدور الحكم بإمكان جنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه.

5- لا يمنع تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية حال تقديمه لمجلس الأمن إلا استخدام حق الفيتو.

يذكر أن استُخدم "الفيتو" 260 مرة، كان نصيب أمريكا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.

كانت محكمة العدل الدولية، اليوم، أفادت بأن لديها صلاحية الحكم باتخاذ إجراءات طارئة، مؤكدة أنها لن ترفض دعوى جنوب أفريقيا كما طلبت إسرائيل، متابعة: "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".