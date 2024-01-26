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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رئيس جنوب إفريقيا: على إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية

كتب:

منتصر سليمان
05:40 م | الجمعة 26 يناير 2024
سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا

سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، أن قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق فى تقديم الشكوى ضد إسرائيل، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف رئيس جنوب إفريقيا: «إسرائيل تقف أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للجميع، وقرار محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل وعلى أعضاء معاهدة منع الإبادة الجماعية احترامه».

وتابع: « قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية والالتزام بالتدابير المؤقتة». 

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