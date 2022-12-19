إعادة انتخاب رئيس جنوب افريقيا زعيما لحزب «المؤتمر الوطني الافريقي»

أعاد حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي»، الحاكم في جنوب إفريقيا، انتخاب الرئيس «سيريل رامافوزا» زعيمًا للحزب، وتغلب الأخير على خصمه وزير الصحة السابق «زويلي ماخيزي»، بأغلبية 2476 صوتا مقابل 1897 صوتا من إجمالي 4386 صوتا، أدلى بها مندوبو الحزب بمختلف أنحاء الدولة.

احتفال أنصار «رامافوزا»

واحتفل أنصار «رامافوزا»، بعد إعلان النتائج، اليوم، في مؤتمر القيادة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جوهانسبرج، بحسب وكالة أنباء «أسوشيتيد برس».

وذكرت وكالة الأنباء أن هذا بمثابة انتصار مرحب به لرامافوزا، الذي تورط في فضيحة ويواجه دعوات للتنحي كرئيس لجنوب إفريقيا، واستبداله كزعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

نجا من التصويت لعزله

وفي الأسبوع الماضي، نجا رامافوزا من التصويت على بدء إجراءات عزله بسبب تقرير برلماني قال إنه ربما يكون قد انتهك قوانين مكافحة الفساد، من خلال الاحتفاظ بمبالغ غير معلن عنها من الدولارات في مزرعته وعدم الإعلان عن سرقتها، ويمهد فوز رامافوزا كزعيم للحزب الحاكم الطريق أمامه للترشح لولاية ثانية رئيسا لجنوب إفريقيا في الانتخابات الوطنية المقررة عام 2024.