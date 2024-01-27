بدون أدوية.. طبيب يكشف طرق طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

جرثومة المعدة خطر يدق ناقوس الخطر لملايين الأشخاص حول العالم، خاصة وأنها لا تفرق بين صغير أو كبير، فهي بكتيريا حلزونية عادًة ما تتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتنتقل أحيانًا عن طريق الأطعمة الملوثة، أو عدم تطهير بعض الخضروات والفواكه، وتسبب ألما شديدا في البطن، وقد يأخذ علاجها مسارًا طويلًا.

بدون أدوية.. طبيب يكشف مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

وقبل الذهاب لعلاج جرثومة المعدة، إليكم أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بجرثومة المعدة، والتي كشف عنها الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية، لـ«الوطن»، موضحًا أن التلوث وحده سبب أساسي للإصابة بها، على النحو الآتي:

أسباب جرثومة المعدة:

- تناول أكلات غير صحية من أماكن غير موثوقة.

- تناول الأكلات المعرضة للتلوث في الشارع.

- تبادل نفس الأطباق أو الأكواب أو زجاجات المياه، بين أكثر من شخص.

- عدم غسل الخضار والفواكه.

- عدم غلي اللحوم.

أعراض جرثومة المعدة

هناك بعض الأعراض التي يشعر بها المريض حال الإصابة بجرثومة المعدة، على النحو التالي:

- آلام في المعدة.

- العطش الشديد.

- حمو المعدة.

- خروج الغازات.

- تدهور الصحة بوجه عام.

- الإسهال كل فترة.

بدون أدوية.. طبيب يكشف مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

كان الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، كشف لـ«الوطن»، طرق علاج جرثومة المعدة بدون أدوية، من خلال بعض الطرق الطبيعية، التي تساعد على تقليل الشعور بالألم، بل والقضاء على البكتيريا الضارة من خلال مضادات الأكسدة الموجودة بها، على النحو الآتي:

- العسل

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة، إذ تعمل على القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة، وتثبيط البكتيريا الحلزونية المسببة لجرثومة المعدة.

- الحليب

يحمي الحليب من الجرثومة لاحتواءه على نوع من البروتين السكري الذي يقي منها، ويسمى بمادة اللاكتوفيرين.

- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تقضي على البكتريا الضارة.

القرفة

تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة، قم بخلط زيتها مع القرنفل؛ لمنع نمو البكتيريا الضارة داخل الجسم.

الكركم

يساعد الكركم على منع تلف المعدة الناجم عن العدوى ويخفف الالتهاب.

بدون أدوية.. طبيب يكشف مفاجأة لعلاج جرثومة المعدة

- صبار الألوفيرا.

- زيت الزيتون.

- جذر عرق السوس.

- براعم البروكلي.