ما هي مخاطر جرثومة المعدة وطرق علاجها؟.. السر في العسل

جرثومة المعدة، من الأمراض المؤرقة للشخص المصاب بها، خاصة، إذ أنها لا تقتصر على إصابة الكبار فقط، بل تصيب جميع المراحل العمرية، خاصة الأطفال الذين يصابون بها بشكل ملحوظ، وتعد الجرثومة عبارة عن بكتيريا دقيقة للغاية؛ لكن تأثيرها في جدار المعدة مؤلم على المدى البعيد.

أعراض جرثومة المعدة

الجرثومة الحلزونية، هي أكثر الأنواع انشارًا في الإصابة، إلا أنه لا يدرك مخاطرها كثير من الناس، إذ تبدأ بعدة أعراض خفيفة، وتنتهي بآلام شديدة ومضاعفات خطيرة، منها الشعور بالألم القوي في المعدة، الغثيان، الحرقان في جدار المعدة، فضلا عن صعوبة هضم الطعام، ونقص الشهية، حسب ما أوضحته الدكتور نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة.

وتابعت «عبد الوهاب» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أعراض جرثومة المعدة، عديدة منها آلام في المعدة، تزداد إذا كانت المعدة فارغة، العطش، تناول الطعام بشكل غير جيد، حرقان وغازات في المعدة، تدهور في الصحة، حدوث إسهال بدون سبب من آن لآخر، والغثيان، وفقدان الشهية، وكثرة التجشؤ، والانتفاخ، وفقدان الوزن غير المقصود.

علاج الجرثومة الحلزونية

ويعد علاج جرثومة المعدة صعبا للغاية، إذ يضطر المريض للحصول على كورس مضاد حيوي يمتد لشهر أو شهرين، ثم يُجري تحليلًا، وإذا كانت لا تزال موجودة يحصل على كورس ثانٍ من المضاد الحيوي، والمعروف أن الجرعات العالية من المضادات الحيوية يكون لها آثار جانبية ضارة على الجسم.

إلا أن علاج جرثومة المعدة لا تقتصر على الأدوية فقط، بل هناك العديد من الطرق المنزلية التي تساعد على العلاج منها، ومن أبرزها العسل الذي يعتبر ضمن أفضل العلاج الطبيعي لما يحتويه من مضادات أكسدة تساعد على القضاء على البكتيريا الموجودة في المعدة.

كما يجب على المريض أيضًا الحرص على تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي أيضًا، على مضادات الأكسدة مثل العنب والتوت والفراولة والتفاح والمشمش والبروكلي والخس والجوافة، بالإضافة إلى شرب الشاي الأخضر، وتناول بعض من المكسرات يوميًا، تكون مفيدة لمريض جرثومة المعدة كونها غنية بأوميجا 3 و6، مع الحرص على عدم ملء المعدة بالطعام.