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«القاهرة الإخبارية»: أضرار في ناقلة نفط أمريكية بسبب صاروخ أطلقه الحوثيون

كتب:

حسن سمير
06:18 ص | السبت 27 يناير 2024
صاروخ مضاد للسفن

صاروخ مضاد للسفن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط «مارلين لواندا» أبلغت عن حدوث أضرار دون وقوع إصابات جراء صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون.

كما أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة «كارني» وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة للناقلة «مارلين لوندا»، وتم تنفيذ ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن، كان جاهزًا للإطلاق باتجاه البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل. 

 

 

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