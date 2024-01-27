«القاهرة الإخبارية»: أضرار في ناقلة نفط أمريكية بسبب صاروخ أطلقه الحوثيون

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط «مارلين لواندا» أبلغت عن حدوث أضرار دون وقوع إصابات جراء صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون.

كما أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة «كارني» وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة للناقلة «مارلين لوندا»، وتم تنفيذ ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن، كان جاهزًا للإطلاق باتجاه البحر الأحمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.