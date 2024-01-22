«الحوثيون»: استهدفنا سفينة شحن أمريكية في خليج عدن كتب: محمد عزالدين 09:09 م | الإثنين 22 يناير 2024 سفينة - أرشيفية أعلنت جماعة الحوثي بأنها استهدفت سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: أمريكا أعادت تصنيف جماعة الحوثي «كيانا إرهابيا» القاهرة الإخبارية: الولايات المتحدة تنفذ ضربة جديدة ضد صواريخ الحوثي باليمن ما الهدف المتوقع استهدافه من جماعة الحوثي ضد أمريكا؟ هل سيصمد «عناد الحوثي» أمام ضربات أمريكا وبريطانيا؟.. خبراء يوضحون «القاهرة الإخبارية»: بريطانيا تؤكد أن ضرباتها ضد أهداف الحوثي مبررة بالقانون الدولي «القاهرة الإخبارية»: إخلاء معسكرات تابعة لجماعة الحوثي في اليمن حدث ليلا.. انفجارات قوية تهز صنعاء وأول تعليق من جماعة الحوثي: المعركة فوق الخيال .. عاجل الحوثي الحوثيون سفينة بقلم محمد عزالدين