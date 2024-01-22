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«الحوثيون»: استهدفنا سفينة شحن أمريكية في خليج عدن

كتب:

محمد عزالدين
09:09 م | الإثنين 22 يناير 2024
سفينة - أرشيفية

سفينة - أرشيفية

أعلنت جماعة الحوثي بأنها استهدفت سفينة شحن أمريكية في خليج عدن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

 

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بقلم محمد عزالدين