كواليس قرار العدل الدولية في قضية فلسطين.. 9 إجراءات وقائية (فيديو)

كشف مجدي يوسف مراسل «صدى البلد» من العاصمة البلجيكية بروكسل، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا يؤكد أنها في طريقها لوقف الحرب على غزة.

المحكمة استشعرت الخطر على أهل غزة

وتابع مراسل «صدى البلد» من العاصمة البلجيكية بروكسيل خلال مداخلة مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المحكمة استشعرت الخطر على أهل غزة في ظل استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي آلة عسكرية غاشمة ضد شعب غزة.

محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية في كوكب الأرض

ولفت مراسل «صدى البلد» من العاصمة البلجيكية بروكسل إلى أن محكمة العدل الدولية أعلى جهة قضائية في كوكب الأرض وحكمها غير قابل للطعن والاستئناف، بل يكون باتا ونهائيا ولا يمكن الرجوع فيه وإن كانت لا تمتلك آليات لتنفيذ الحكم.

مجلس الأمن الدولي لديه آليات تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي لديه آليات تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية وإجبار تل أبيب على الامتثال له، مستبعدا في الوقت ذاته قدرة استخدام أمريكا للفيتو من أجل وقف تنفيذ الحكم.

قرارات المحكمة تطالب بالوقف التام لاستهداف المدنيين

وقال مراسل «صدى البلد» من العاصمة البلجيكية بروكسل، إن قرارات المحكمة تطالب بالوقف التام لاستهداف المدنيين ووقف تدمير المنازل والمنشآت والسماح بدخول المساعدات، وبالتالي هذا يعني وقف ضمني لإطلاق النار.

وأشار إلى أن إسرائيل تستعمل ما يمكن من وحشية في حربها على قطاع غزة دون رادع، موضحا أن المحكمة ليس لديها إمكانية لتنفيذ القرار.

كشف أن جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل الدولية 9 إجراءات وقائية للحفاظ على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، لأن استمرار الحال على هذا النحو يعني نفاد شعب غزة ذات يوم.

أصعب شيء في إثبات الإبادة الجماعية هو إثبات نية الدولة المدانة

واختتم أن أصعب شيء في إثبات الإبادة الجماعية هو إثبات نية الدولة المدانة، وهو ما نجحت جنوب إفريقيا في إثباته من خلال التصريحات العلنية للمسؤولين الإسرائيليين وبالتالي باتت الدعوى من اختصاص المحكمة.