الأمين العام للأمم المتحدة يحيل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة لمجلس الأمن

علّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدًا أن قرار المحكمة ملزم لكافة الأطراف.

جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي

أوضح «جوتيريش» في بيان له أن قرارات المحكمة تلزم إسرائيل بأن تضمن على الفور عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال، مشيرًا إلى تأكيد محكمة العدل الدولية على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي وأن المحكمة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ولا يزالون محتجزين منذ ذلك الحين لدى حماس وجماعات مسلحة أخرى.

وشدد الأمين العام على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة، مشيرًا حسب البيان أنه سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.