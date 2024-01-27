محمد الباز: كتاب «إمام التفكير» محاولة لتقدير أعمال نصر حامد أبو زيد

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، إن الفكرة الأساسية لكتابه «إمام التفكير» هو رصد أهم المحطات الفكرية في حياة المفكر الراحل نصر حامد أبو زيد واستعراض إنتاجه الفكري.

الكتاب محاولة لمنحه القدر الذي يستحقه

وأضاف «الباز»، خلال تقرير أذاعه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده وجومانا ماهر: «هذا الإنتاج الفكري تسبب في مطاردته وأنه تم رفع للتفريق بينه وزوجته وتكفيره، والكتاب محاولة لمنحه القدر الذي يستحقه -من وجهة نظري- كما أنه شخصية تستحق أن يكتب عنها».

أي تفكير أو اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق والحوار

وتابع: «نقول طول الوقت إن أي تفكير أو اجتهاد يمكن التعامل معه بالرفق والحوار، وإن كان مخطئا نقول إنه مخطئ في كذا وكذا، وبالتالي، فإن هذا الكتاب يعيد الاعتبار لحرية التفكير وليس الشخص فقط، لأن الدكتور نصر بعدما خرج من بلده ارتقى علميا وأصبح له صيت عالمي».

بيصعب علينا يبقى عندنا مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم وغير مقدر في مصر

وواصل: «أحيانا بيصعب علينا يبقى عندنا مفكر مصري له كل هذا الحضور في العالم والناس في مصر أو مش مقدرة ما أنتجه وأبدعه، وأنا مقتنع بمنهجه في التفكير».